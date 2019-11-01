В будущем году завершится строительство межпоселкового газопровода от поселка Комсомольский до Прикумского в Черноземельском районе. По словам специалистов, это был самый проблемный участок, который потребовал комплексного подхода к решению вопроса. Об этом сегодня сообщили на брифинге представители «Газпром распределение Элиста».



Также в план газификации на 20 и 21-й годы включены два населенных пункта Юстинского района. Это Октябрьский и Белозёрный. Реализация данного проекта во многом зависит и от выполнения республикой своих обязательств. А это готовности населенных пунктов к приему природного газа в строгом соответствии с графиком синхронизации. В республике уже газифицировано 161 населенных пунктов.



Между тем, как заявляют специалисты обслуживающей компании «Газпром газораспределение Элиста список должников пополняется новыми адресатами. Задолженность за потребленный газ составляет 285 миллионов рублей. С начала года в суды подано 850 исковых заявлений на сумму 19 миллионов рублей. И это несмотря на большую работу по налаживанию платежной дисциплины среди населения и организаций. В будущем году завершится строительство межпоселкового газопровода от поселка Комсомольский до Прикумского в Черноземельском районе. По словам специалистов, это был самый проблемный участок, который потребовал комплексного подхода к решению вопроса. Об этом сегодня сообщили на брифинге представители «Газпром распределение Элиста».Также в план газификации на 20 и 21-й годы включены два населенных пункта Юстинского района. Это Октябрьский и Белозёрный. Реализация данного проекта во многом зависит и от выполнения республикой своих обязательств. А это готовности населенных пунктов к приему природного газа в строгом соответствии с графиком синхронизации. В республике уже газифицировано 161 населенных пунктов.Между тем, как заявляют специалисты обслуживающей компании «Газпром газораспределение Элиста список должников пополняется новыми адресатами. Задолженность за потребленный газ составляет 285 миллионов рублей. С начала года в суды подано 850 исковых заявлений на сумму 19 миллионов рублей. И это несмотря на большую работу по налаживанию платежной дисциплины среди населения и организаций.



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