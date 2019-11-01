В эту субботу в центральном хуруле начинается проведение традиционных обрядов долгой жизни в преддверии Зул. Он в этом году выпадает на выходной день, а значит, жители Калмыкии, согласно региональному закону о праздничных днях, будут отдыхать в субботу, воскресенье и понедельник.



Всего монахами запланировано шесть ритуалов, которые будут проводиться по выходным до 15 декабря. Участвовать в них могут все желающие, но особенно значимы они для тех, кто родился в наступающий год белой металлической Мыши, а также в год Лошади.



По прогнозам астрологов центрального хурула грядущий год будет таким же стабильным, мягким, как и его символ. В преддверии праздника Зул монахи центрального хурула проведут также ритуалы продления жизни и для наших земляков, проживающих или работающих в Москве. И еще. В российской столице священнослужители организуют индивидуальный прием. В эту субботу в центральном хуруле начинается проведение традиционных обрядов долгой жизни в преддверии Зул. Он в этом году выпадает на выходной день, а значит, жители Калмыкии, согласно региональному закону о праздничных днях, будут отдыхать в субботу, воскресенье и понедельник.Всего монахами запланировано шесть ритуалов, которые будут проводиться по выходным до 15 декабря. Участвовать в них могут все желающие, но особенно значимы они для тех, кто родился в наступающий год белой металлической Мыши, а также в год Лошади.По прогнозам астрологов центрального хурула грядущий год будет таким же стабильным, мягким, как и его символ. В преддверии праздника Зул монахи центрального хурула проведут также ритуалы продления жизни и для наших земляков, проживающих или работающих в Москве. И еще. В российской столице священнослужители организуют индивидуальный прием.



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