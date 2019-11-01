Педагог с большой буквы, воспитавший не одно поколение спортсменов. Несмотря на свои 83 года он продолжает тренерскую деятельность. Николай Замбаев – герой нашего следующего сюжета. Помимо занятий с детьми он помогает восстанавливать здоровье тем, кто перенес серьёзные заболевания или травмы.



Рондат, фляк, сальто с группировкой – все это акробатические элементы, которые оттачивают юные спортсмены на тренировках. Сюда их приводят, как правило, родители, которые когда-то также занимались под руководством Николая Замбаева. За свою трудовую деятельность он воспитал около шести тысяч детей. Конечно, не все они стали профессиональными спортсменами. Но это не главное – говорит тренер. Он считает, что привитая с детства любовь к спорту и здоровому образу жизни благотворно влияет на физическое, духовное и социальное развитие человека.



Поддерживать физическую форму и бодрость духа Николаю Убушаевичу помогают ежедневные физические нагрузки, занятия любимым делом и безмерная любовь к детям.



Для своих маленьких подопечных он кумир. Равняются на него и те, кто хоть немного его знает. Кстати, на гимнастику к Замбаеву приходят и взрослые. Порой даже пожилые люди. Кроме того, он помогает в реабилитации тем, кто перенес сложные заболевания или травмы. При этом сам он работает практически без отпуска и больничных. И это с 1961 года. Тогда он, вернувшись из сибирской ссылки, был принят учителем в одну из столичных школ. За это время воспитал плеяду мастеров, более пятидесяти кандидатов и несколько сотен перворазрядных гимнастов.



Николай Замбаев педагог по призванию. Он автор программ уроков физкультуры для национальных классов. Тренировать детей – дело всей его жизни. За преданность профессии и мастерство он удостоен высоких званий – отличник народного образования, заслуженный работник физической культуры СССР. Сейчас, говорит Замбаев, его беспокоят лишь условия, в которых приходится заниматься с детьми. Они ютятся на нескольких квадратных метрах, где даже нет раздевалок. А необходимый инвентарь приходятся приобретать за счет своих средств и еще помогают родители. Педагог с большой буквы, воспитавший не одно поколение спортсменов. Несмотря на свои 83 года он продолжает тренерскую деятельность. Николай Замбаев – герой нашего следующего сюжета. Помимо занятий с детьми он помогает восстанавливать здоровье тем, кто перенес серьёзные заболевания или травмы.Рондат, фляк, сальто с группировкой – все это акробатические элементы, которые оттачивают юные спортсмены на тренировках. Сюда их приводят, как правило, родители, которые когда-то также занимались под руководством Николая Замбаева. За свою трудовую деятельность он воспитал около шести тысяч детей. Конечно, не все они стали профессиональными спортсменами. Но это не главное – говорит тренер. Он считает, что привитая с детства любовь к спорту и здоровому образу жизни благотворно влияет на физическое, духовное и социальное развитие человека.Поддерживать физическую форму и бодрость духа Николаю Убушаевичу помогают ежедневные физические нагрузки, занятия любимым делом и безмерная любовь к детям.Для своих маленьких подопечных он кумир. Равняются на него и те, кто хоть немного его знает. Кстати, на гимнастику к Замбаеву приходят и взрослые. Порой даже пожилые люди. Кроме того, он помогает в реабилитации тем, кто перенес сложные заболевания или травмы. При этом сам он работает практически без отпуска и больничных. И это с 1961 года. Тогда он, вернувшись из сибирской ссылки, был принят учителем в одну из столичных школ. За это время воспитал плеяду мастеров, более пятидесяти кандидатов и несколько сотен перворазрядных гимнастов.Николай Замбаев педагог по призванию. Он автор программ уроков физкультуры для национальных классов. Тренировать детей – дело всей его жизни. За преданность профессии и мастерство он удостоен высоких званий – отличник народного образования, заслуженный работник физической культуры СССР. Сейчас, говорит Замбаев, его беспокоят лишь условия, в которых приходится заниматься с детьми. Они ютятся на нескольких квадратных метрах, где даже нет раздевалок. А необходимый инвентарь приходятся приобретать за счет своих средств и еще помогают родители.



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