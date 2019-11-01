ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 13:06

Педагог с большой буквы


Педагог с большой буквы, воспитавший не одно поколение спортсменов. Несмотря на свои 83 года он продолжает тренерскую деятельность. Николай Замбаев – герой нашего следующего сюжета. Помимо занятий с детьми он помогает восстанавливать здоровье тем, кто перенес серьёзные заболевания или травмы.

Рондат, фляк, сальто с группировкой – все это акробатические элементы, которые оттачивают юные спортсмены на тренировках. Сюда их приводят, как правило, родители, которые когда-то также занимались под руководством Николая Замбаева. За свою трудовую деятельность он воспитал около шести тысяч детей. Конечно, не все они стали профессиональными спортсменами. Но это не главное – говорит тренер. Он считает, что привитая с детства любовь к спорту и здоровому образу жизни благотворно влияет на физическое, духовное и социальное развитие человека.

Поддерживать физическую форму и бодрость духа Николаю Убушаевичу помогают ежедневные физические нагрузки, занятия любимым делом и безмерная любовь к детям.

Для своих маленьких подопечных он кумир. Равняются на него и те, кто хоть немного его знает. Кстати, на гимнастику к Замбаеву приходят и взрослые. Порой даже пожилые люди. Кроме того, он помогает в реабилитации тем, кто перенес сложные заболевания или травмы. При этом сам он работает практически без отпуска и больничных. И это с 1961 года. Тогда он, вернувшись из сибирской ссылки, был принят учителем в одну из столичных школ. За это время воспитал плеяду мастеров, более пятидесяти кандидатов и несколько сотен перворазрядных гимнастов.

Николай Замбаев педагог по призванию. Он автор программ уроков физкультуры для национальных классов. Тренировать детей – дело всей его жизни. За преданность профессии и мастерство он удостоен высоких званий – отличник народного образования, заслуженный работник физической культуры СССР. Сейчас, говорит Замбаев, его беспокоят лишь условия, в которых приходится заниматься с детьми. Они ютятся на нескольких квадратных метрах, где даже нет раздевалок. А необходимый инвентарь приходятся приобретать за счет своих средств и еще помогают родители.



Другие новости по теме:

  • Заслуженному тренеру Николаю Замбаеву исполнилось 80 лет
  • Вести - Калмыкия 01.04.2016: 13.10
  • Жители села Приютное приобщаются к здоровому образу жизни
  • Поколение послевоенных созидателей
  • Педагоги с большой буквы
  • В Калмыкии работает детский военно-патриотический лагерь «Юный десантник»
  • Учитель – это не профессия, учитель – это образ жизни
  • Сибирские узы Бадмаевых
  • У дошколят Ики-Бурула появилась возможность подготовиться в школе
  • Завершился конкурс «Педагог года Калмыкии»

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34