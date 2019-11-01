В Элисте проходит отчетно-выборная конференция профсоюзов

Продолжается отчетно-выборная конференция республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки России. Делегировано 72 человека. Они представляют профсоюзы столицы и районов Калмыкии.



Участники обсуждают отчета о деятельности организации за прошедшую пятилетку и принятие основных направлений деятельности на следующую. Продолжается отчетно-выборная конференция республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки России. Делегировано 72 человека. Они представляют профсоюзы столицы и районов Калмыкии.Участники обсуждают отчета о деятельности организации за прошедшую пятилетку и принятие основных направлений деятельности на следующую.



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