Изменились правила перевода страховщика пенсионных накоплений

Осталось всего несколько дней у жителей республики, которые хотят сменить страховщика пенсионных накоплений. С начала текущего года изменились правила перевода. Страховщиком может выступать как ПФР, так и негосударственный пенсионный фонд. Но если раньше поменять компанию можно было до конца года, то теперь есть строго установленный срок приема заявлений – до 1 декабря.



Переводить накопительную пенсию из ПФР в НПФ и обратно, или поменять один негосударственный пенсионный фонд на другой можно только в клиентских службах ПФР лично, или через законного представителя, а также через портал госуслуг. Это сделано для возможной защиты от мошенников. Осталось всего несколько дней у жителей республики, которые хотят сменить страховщика пенсионных накоплений. С начала текущего года изменились правила перевода. Страховщиком может выступать как ПФР, так и негосударственный пенсионный фонд. Но если раньше поменять компанию можно было до конца года, то теперь есть строго установленный срок приема заявлений – до 1 декабря.Переводить накопительную пенсию из ПФР в НПФ и обратно, или поменять один негосударственный пенсионный фонд на другой можно только в клиентских службах ПФР лично, или через законного представителя, а также через портал госуслуг. Это сделано для возможной защиты от мошенников.



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