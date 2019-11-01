ОНФ инициирует организацию паллиативной помощи на дому

Региональное отделение ОНФ выступило с предложением создать отделение выездной патронажной бригады для оказания паллиативной помощи на дому. При отсутствии в степной республике хосписов, этот вид услуг населению находится на крайне низком уровне.



В районах работают, по данным минздрава, по одному специалисту. На столицу их по штату 4, при этом рабочий день ограничен. А подобная помощь нужна очень многим. 268 онкобольных в регионе - это лишь 40% от общего количества нуждающихся.



Паллиативная помощь должна оказываться круглосуточно, и не только самим пациентам, но и членам их семей, в виде консультаций психолога и психотерапевта. Региональное отделение ОНФ выступило с предложением создать отделение выездной патронажной бригады для оказания паллиативной помощи на дому. При отсутствии в степной республике хосписов, этот вид услуг населению находится на крайне низком уровне.В районах работают, по данным минздрава, по одному специалисту. На столицу их по штату 4, при этом рабочий день ограничен. А подобная помощь нужна очень многим. 268 онкобольных в регионе - это лишь 40% от общего количества нуждающихся.Паллиативная помощь должна оказываться круглосуточно, и не только самим пациентам, но и членам их семей, в виде консультаций психолога и психотерапевта.



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