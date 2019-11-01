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Сегодня, 12:44

ОНФ инициирует организацию паллиативной помощи на дому


Региональное отделение ОНФ выступило с предложением создать отделение выездной патронажной бригады для оказания паллиативной помощи на дому. При отсутствии в степной республике хосписов, этот вид услуг населению находится на крайне низком уровне.

В районах работают, по данным минздрава, по одному специалисту. На столицу их по штату 4, при этом рабочий день ограничен. А подобная помощь нужна очень многим. 268 онкобольных в регионе - это лишь 40% от общего количества нуждающихся.

Паллиативная помощь должна оказываться круглосуточно, и не только самим пациентам, но и членам их семей, в виде консультаций психолога и психотерапевта.



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