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Сегодня, 12:38

В России отменяют ежемесячные выплаты по уходу за ребенком


С 1 января отменят ежемесячные выплаты по уходу за ребенком. Соответствующий президентский указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. С 1994 года ежемесячно 50 рублей получают работающие матери или другие родственники, ухаживающие за ребенком, а также женщины-военнослужащие, находящиеся в декретном отпуске. Те, кому пособия назначили до вступления указа в силу, сохранят право на эти выплаты. Но взамен на федеральном уровне приняты изменения по пособиям на первого и второго ребенка, которые выплачиваются в рамках нацпроекта «Демография».

Так, с 2020 года в программу смогут войти семьи со среднедушевым доходом до двух прожиточных минимумов, а не до полутора, как сейчас. Об этом заявил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин. Он подчеркнул, что таким образом, увеличится охват семей этой мерой поддержки – с 50 до 70 %. Также глава ведомства, в целом, обрисовал ситуацию по пособиям.

На первого и второго ребенка они будут выплачиваться до достижения ребенком возраста трех лет, а не полутора, как сейчас. Более того, семьи, у которых детишкам, допустим, два года исполнилось – они уже получали пособие, прекратили его получать, смогут снова обратиться и восстановить выплату. В связи с изменениями, из федерального бюджета на эти цели будет направлено дополнительно около 100 миллиардов рублей на все регионы, добавил министр.



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