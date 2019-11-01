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Сегодня, 12:14

Народный поэт Калмыкии Эрдни Эльдышев отмечает юбилей


Сегодня народный поэт Калмыкии Эрдни Эльдышев отмечает 60-летие. В Элисте подготовили книжную выставку «Я исчисляю возраст не годами». Она проходит в детской библиотеке в 8 микрорайоне.

Эрдни Эльдышев родился в поселке Яшкуль. Первые его стихи были опубликованы в 1979 году в газете «Хальмг үнн» и альманахе «Теегин герл». В 1986-ом вышел первый сборник стихов «Нарта гер».

Эльдышев - автор поэтических книг «Родной очаг», «Утренний полет», «Семь журавлей», «Трубка деда», «Зая-Пандита, или Колесо Учения», «Материнский завет», «Охотник Бамбар». Он перевел на родной язык многие произведения классиков мировой литературы. В настоящее время Эрдни Эльдышев возглавляет Союз писателей Калмыкии.



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