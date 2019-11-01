Московский Музей Победы пригласил Калмыкию стать участником нового проекта. Программа «Школьный музей Победы» призвана создать единое информационное пространство. Его участникам окажут научно-методическую, организационную, экспертно-аналитическую помощь.



Партнеры проекта также будут обмениваться лучшими практиками в области музейной педагогики и в создании уникальных экспозиций и интерактивных форм работы с учащимися.



Присоединиться к программе могут музеи любых образовательных организаций страны. После прохождения сертификации учреждения получат статус партнера Музея Победы и возможность быть представленным в рейтинге лучших в России. Московский Музей Победы пригласил Калмыкию стать участником нового проекта. Программа «Школьный музей Победы» призвана создать единое информационное пространство. Его участникам окажут научно-методическую, организационную, экспертно-аналитическую помощь.Партнеры проекта также будут обмениваться лучшими практиками в области музейной педагогики и в создании уникальных экспозиций и интерактивных форм работы с учащимися.Присоединиться к программе могут музеи любых образовательных организаций страны. После прохождения сертификации учреждения получат статус партнера Музея Победы и возможность быть представленным в рейтинге лучших в России.



Смотреть полный выпуск новостей



