Калмыкия присоединится к Всероссийскому правовому диктанту

Калмыкия присоединится к третьему Всероссийскому правовому диктанту. Старт ему будет дан 3 декабря в рамках празднования дня юриста. Предусмотрены два этапа. Первый состоится в режиме онлайн на официальном портале www.юрдиктант.рф.



Участникам предстоит в формате теста всего за час ответить на 40 вопросов. Второй этап – основной – запланирован на 6 декабря. Ровно в полдень начнется диктант на базе 1-го 7-м корпусах КалмГУ.



Основными задачами организаторы – ассоциация юристов России – называют повышение мотивации населения в изучении предмета, получение объективной информации об уровне правовой грамотности. Если вам уже есть 14-ть лет – попробуйте проверить себя. Калмыкия присоединится к третьему Всероссийскому правовому диктанту. Старт ему будет дан 3 декабря в рамках празднования дня юриста. Предусмотрены два этапа. Первый состоится в режиме онлайн на официальном портале www.юрдиктант.рф.Участникам предстоит в формате теста всего за час ответить на 40 вопросов. Второй этап – основной – запланирован на 6 декабря. Ровно в полдень начнется диктант на базе 1-го 7-м корпусах КалмГУ.Основными задачами организаторы – ассоциация юристов России – называют повышение мотивации населения в изучении предмета, получение объективной информации об уровне правовой грамотности. Если вам уже есть 14-ть лет – попробуйте проверить себя.



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