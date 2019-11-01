До окончания срока оплаты налогов остается неделя

Ровно неделя остается до окончания срока уплаты имущественных налогов за прошлый год. В этом году изменилась форма уведомления. Теперь граждане не получают квитанцию на руки, все реквизиты находятся в нижней части документа.



Жители Калмыкии могут оплатить налоги как через отделения банков и их терминалы, так и в личном кабинете по интернету или через специальное мобильное приложение. С этого года налоги можно оплатить, пополнив авансовый кошелек. Более 23 тысяч жителей республики уже подключены к электронному сервису.



На сегодня 264 миллиона 566 тысяч человек из начисленных 404 миллионов 888 тысяч собрано налогов. Это составляет 65 процентов. Ровно неделя остается до окончания срока уплаты имущественных налогов за прошлый год. В этом году изменилась форма уведомления. Теперь граждане не получают квитанцию на руки, все реквизиты находятся в нижней части документа.Жители Калмыкии могут оплатить налоги как через отделения банков и их терминалы, так и в личном кабинете по интернету или через специальное мобильное приложение. С этого года налоги можно оплатить, пополнив авансовый кошелек. Более 23 тысяч жителей республики уже подключены к электронному сервису.На сегодня 264 миллиона 566 тысяч человек из начисленных 404 миллионов 888 тысяч собрано налогов. Это составляет 65 процентов.



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