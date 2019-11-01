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Сегодня, 12:09

До окончания срока оплаты налогов остается неделя


Ровно неделя остается до окончания срока уплаты имущественных налогов за прошлый год. В этом году изменилась форма уведомления. Теперь граждане не получают квитанцию на руки, все реквизиты находятся в нижней части документа.

Жители Калмыкии могут оплатить налоги как через отделения банков и их терминалы, так и в личном кабинете по интернету или через специальное мобильное приложение. С этого года налоги можно оплатить, пополнив авансовый кошелек. Более 23 тысяч жителей республики уже подключены к электронному сервису.

На сегодня 264 миллиона 566 тысяч человек из начисленных 404 миллионов 888 тысяч собрано налогов. Это составляет 65 процентов.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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