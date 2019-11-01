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Сегодня, 12:07

Роспотребнадзор контролирует оборот спиртосодержащей жидкости


Роспотребнадзор контролирует оборот спиртосодержащей жидкости. За этот год проведены внеплановые контрольно-надзорные мероприятия в отношении 72 субъектов, которые реализуют алкоголь и 53-х субъектов, осуществляющих продажу непищевой спиртосодержащей продукции.

Возбуждено 28 дел об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму 38 с половиной тысячи рублей, вынесено 21 предупреждение.

С 2013 года наблюдается снижение случаев острых отравлений химической этиологии от употребления спиртосодержащей и алкогольной продукции, сообщили сегодня в региональном управлении.



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