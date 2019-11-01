УК «Союз» задолжала более 20 млн рублей

Более 20 миллионов рублей, в том числе и перед ресурсоснабжающими организациями, составляет задолженность на сегодняшний день управляющей компании «Союз». Такие данные озвучили в управлении службы судебных приставов. На днях счета организации были арестованы, но сейчас они открыты, так как жители более 30 домов в Элисте продолжают оплачивать коммунальные услуги. В ином случае долги будут копиться у самих горожан. Так поступают и собственники квартир в бывшем общежитии по улице Балакаева. А тем временем, здание ветшает, приводя людей в отчаяние.



Любовь Танктырова 8 лет со своей семьёй живет в многоэтажке по улице Балакаева. «Условий нет. Одна уборная - на шесть квартир. Площадь однокомнатной всего 13 квадратных метров», жалуется женщина. А за проживание в этом коммунальном раю ей, как и еще 63-м собственникам, приходиться платить столько же, сколько другим горожанам за отдельные апартаменты. «Ежемесячно ЖКУ обходятся почти в 5 тысяч рублей», говорит Танктырова.



Бывшее студенческое общежитие для медработников, а ныне многоквартирный дом, построили в 1988 году. «Мощное, красивое здание в центре города, тогда радовало глаз», вспоминают элистинцы. Сейчас картина другая. За 30 с лишним лет здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. 5 лет назад многоэтажка попала под управление компании «Союз». За это время у жильцов накопилось много претензий к организации. Ободранные коридоры. Ветхая электропроводка. Окна без стекол. Стены съел грибок.



Ко всему прочему, на лестничных пролетах высятся горы мусора, который никто не вывозит. По словам председателя инициативной группы Дольгана Будеева помойку разводят сами жильцы, а также квартиранты. Сам мужчина исправно платит за уборку мест общего пользования.



Как оказалось, на днях счета организации, в ведение которой более 30 домов, арестовывали за многомиллионные долги.



На днях многоквартирное здание осмотрел и градоначальник. Глава столичной администрации убедился в бездействии управляющей компании «Союз». Раньше ее офис находился на одном из цокольных этажей этого дома. Теперь контора располагается по новому адресу.



Столичная администрация планирует реанимировать жилое здание. Но жильцы сегодня уже решают под чьим управлением оставить дом. Заменить хозяйствующую организацию согласна большая часть собственников. Более 20 миллионов рублей, в том числе и перед ресурсоснабжающими организациями, составляет задолженность на сегодняшний день управляющей компании «Союз». Такие данные озвучили в управлении службы судебных приставов. На днях счета организации были арестованы, но сейчас они открыты, так как жители более 30 домов в Элисте продолжают оплачивать коммунальные услуги. В ином случае долги будут копиться у самих горожан. Так поступают и собственники квартир в бывшем общежитии по улице Балакаева. А тем временем, здание ветшает, приводя людей в отчаяние.Любовь Танктырова 8 лет со своей семьёй живет в многоэтажке по улице Балакаева. «Условий нет. Одна уборная - на шесть квартир. Площадь однокомнатной всего 13 квадратных метров», жалуется женщина. А за проживание в этом коммунальном раю ей, как и еще 63-м собственникам, приходиться платить столько же, сколько другим горожанам за отдельные апартаменты. «Ежемесячно ЖКУ обходятся почти в 5 тысяч рублей», говорит Танктырова.Бывшее студенческое общежитие для медработников, а ныне многоквартирный дом, построили в 1988 году. «Мощное, красивое здание в центре города, тогда радовало глаз», вспоминают элистинцы. Сейчас картина другая. За 30 с лишним лет здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. 5 лет назад многоэтажка попала под управление компании «Союз». За это время у жильцов накопилось много претензий к организации. Ободранные коридоры. Ветхая электропроводка. Окна без стекол. Стены съел грибок.Ко всему прочему, на лестничных пролетах высятся горы мусора, который никто не вывозит. По словам председателя инициативной группы Дольгана Будеева помойку разводят сами жильцы, а также квартиранты. Сам мужчина исправно платит за уборку мест общего пользования.Как оказалось, на днях счета организации, в ведение которой более 30 домов, арестовывали за многомиллионные долги.На днях многоквартирное здание осмотрел и градоначальник. Глава столичной администрации убедился в бездействии управляющей компании «Союз». Раньше ее офис находился на одном из цокольных этажей этого дома. Теперь контора располагается по новому адресу.Столичная администрация планирует реанимировать жилое здание. Но жильцы сегодня уже решают под чьим управлением оставить дом. Заменить хозяйствующую организацию согласна большая часть собственников.



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