ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:05

УК «Союз» задолжала более 20 млн рублей


Более 20 миллионов рублей, в том числе и перед ресурсоснабжающими организациями, составляет задолженность на сегодняшний день управляющей компании «Союз». Такие данные озвучили в управлении службы судебных приставов. На днях счета организации были арестованы, но сейчас они открыты, так как жители более 30 домов в Элисте продолжают оплачивать коммунальные услуги. В ином случае долги будут копиться у самих горожан. Так поступают и собственники квартир в бывшем общежитии по улице Балакаева. А тем временем, здание ветшает, приводя людей в отчаяние.

Любовь Танктырова 8 лет со своей семьёй живет в многоэтажке по улице Балакаева. «Условий нет. Одна уборная - на шесть квартир. Площадь однокомнатной всего 13 квадратных метров», жалуется женщина. А за проживание в этом коммунальном раю ей, как и еще 63-м собственникам, приходиться платить столько же, сколько другим горожанам за отдельные апартаменты. «Ежемесячно ЖКУ обходятся почти в 5 тысяч рублей», говорит Танктырова.

Бывшее студенческое общежитие для медработников, а ныне многоквартирный дом, построили в 1988 году. «Мощное, красивое здание в центре города, тогда радовало глаз», вспоминают элистинцы. Сейчас картина другая. За 30 с лишним лет здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. 5 лет назад многоэтажка попала под управление компании «Союз». За это время у жильцов накопилось много претензий к организации. Ободранные коридоры. Ветхая электропроводка. Окна без стекол. Стены съел грибок.

Ко всему прочему, на лестничных пролетах высятся горы мусора, который никто не вывозит. По словам председателя инициативной группы Дольгана Будеева помойку разводят сами жильцы, а также квартиранты. Сам мужчина исправно платит за уборку мест общего пользования.

Как оказалось, на днях счета организации, в ведение которой более 30 домов, арестовывали за многомиллионные долги.

На днях многоквартирное здание осмотрел и градоначальник. Глава столичной администрации убедился в бездействии управляющей компании «Союз». Раньше ее офис находился на одном из цокольных этажей этого дома. Теперь контора располагается по новому адресу.

Столичная администрация планирует реанимировать жилое здание. Но жильцы сегодня уже решают под чьим управлением оставить дом. Заменить хозяйствующую организацию согласна большая часть собственников.



Другие новости по теме:

  • Жители села Троицкое замерзают в своих квартирах
  • Определены временные управляющие компании для многоэтажек
  • Многоэтажки Элисты перешли под временное управление
  • Задолженность по взносам на капитальный ремонт составляет более 100 млн рублей
  • Долги по капремонту взыщут через суд
  • Программа капитального ремонта многоквартирных домов в регионе набирает обороты
  • Судебные приставы провели рейд по квартирам должников
  • Долги по оплате за капитальный ремонт будут взыскивать в судебном порядке
  • Начат сбор средств на капремонт многоэтажных домов
  • Со счета управляющей компании принудительно списали долг

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34