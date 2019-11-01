В Элисте завершается реконструкция Парка Победы

Всего несколько дней осталось до завершения реконструкции Парка Победы в 7 микрорайоне. Место массового отдыха преображается. Работы еще много, но в администрации города заверяют, что все идет согласно графику. Хотя еще в начале месяца были внесены коррективы в проект, и наблюдалось отставание по срокам. Напомню, объект приводят в порядок в рамках федерального проекта «формирование комфортной городской среды». На второй этап строительства выделены 28 миллионов рублей.



Жильцы близлежащих домов ежедневно наблюдают за ходом работ. Они с нетерпением ждут завершения работ. Уверены, что парк станет любимым местом отдыха.



Уже сейчас видно, как преобразилась прогулочная зона на объекте, говорят элистинцы. Большая часть тротуарных дорожек территории парка покрыта плиткой. По словам мастеров, ее главные качества – это морозостойкость и долговременный срок эксплуатации. Ежедневно здесь трудятся 25 человек. Самый сложный этап – позади, говорят они.



Гранитные стены с указанием дат начала и окончания Великой отечественной войны уже стали главным объектом в парке. Впереди – установка качественного освещения и не только.



Юные элистинцы успели оценить детскую площадку, рядом строится еще одна. Отведенные для этого сто квадратных метров в скором времени заполнят карусели для детей разного возраста. Тем, кто постарше, по душе придется Воркаут-зона в двести квадратных метров. Объекты покрыты резиновой крошкой. Здесь же будет красивый навес и сцена по желанию горожан. Вдоль тротуаров установят скамейки. Картину завершат малые архитектурные формы и различные световые инсталляции, так или иначе символизирующие Победу. 30 ноября работы должны быть завершены. Открытие состоится после приемки специальной комиссией администрации степной столицы. Всего несколько дней осталось до завершения реконструкции Парка Победы в 7 микрорайоне. Место массового отдыха преображается. Работы еще много, но в администрации города заверяют, что все идет согласно графику. Хотя еще в начале месяца были внесены коррективы в проект, и наблюдалось отставание по срокам. Напомню, объект приводят в порядок в рамках федерального проекта «формирование комфортной городской среды». На второй этап строительства выделены 28 миллионов рублей.Жильцы близлежащих домов ежедневно наблюдают за ходом работ. Они с нетерпением ждут завершения работ. Уверены, что парк станет любимым местом отдыха.Уже сейчас видно, как преобразилась прогулочная зона на объекте, говорят элистинцы. Большая часть тротуарных дорожек территории парка покрыта плиткой. По словам мастеров, ее главные качества – это морозостойкость и долговременный срок эксплуатации. Ежедневно здесь трудятся 25 человек. Самый сложный этап – позади, говорят они.Гранитные стены с указанием дат начала и окончания Великой отечественной войны уже стали главным объектом в парке. Впереди – установка качественного освещения и не только.Юные элистинцы успели оценить детскую площадку, рядом строится еще одна. Отведенные для этого сто квадратных метров в скором времени заполнят карусели для детей разного возраста. Тем, кто постарше, по душе придется Воркаут-зона в двести квадратных метров. Объекты покрыты резиновой крошкой. Здесь же будет красивый навес и сцена по желанию горожан. Вдоль тротуаров установят скамейки. Картину завершат малые архитектурные формы и различные световые инсталляции, так или иначе символизирующие Победу. 30 ноября работы должны быть завершены. Открытие состоится после приемки специальной комиссией администрации степной столицы.



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