В эфире Радио России-Калмыкия выпуск программы «Наследие»

Сегодня в эфире Радио России-Калмыкия - очередной выпуск программы «Наследие». Это совместный проект нашей телерадиокомпании и Калмыцкого научного центра РАН.



На этот раз гость студии - заведующая научной библиотекой и архивом Калмыцкого научного центра РАН Александра Баянова. Слушайте программу «Наследие» в 13 часов 40 минут на частоте 102 и 7 ФМ и смотрите видеотрансляцию на канале Радио Калмыкии в ЮТЬЮБ. Вы также можете принять участие в беседе. Телефон в студии прямого эфира 4-11-26. Сегодня в эфире Радио России-Калмыкия - очередной выпуск программы «Наследие». Это совместный проект нашей телерадиокомпании и Калмыцкого научного центра РАН.На этот раз гость студии - заведующая научной библиотекой и архивом Калмыцкого научного центра РАН Александра Баянова. Слушайте программу «Наследие» в 13 часов 40 минут на частоте 102 и 7 ФМ и смотрите видеотрансляцию на канале Радио Калмыкии в ЮТЬЮБ. Вы также можете принять участие в беседе. Телефон в студии прямого эфира 4-11-26.



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