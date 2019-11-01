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Вчера, 12:58

В Москве состоялась Джангариада


Накануне в Москве состоялась Джангариада. Это уже вторая по счету. Впервые Джангариада в Москве прошла в октябре 2018 года. В этот раз ее участниками стали несколько сотен человек. Они состязались в национальной борьбе, стрельбе из лука, метанию аркана, грепплингу, подъёму гири, детским спортивные состязаниям, мини-футболу, волейболу, армрестлингу, настольному теннису, взрослым и детским шахматам.

Для детей были организованы мастер-классы по калмыцким национальным играм – альчикам, головоломке нәрн-шинҗ. Участие во встрече с земляками в столице принял и глава степного региона Бату Хасиков. Он высоко оценил организационный уровень проведения Джангариада и дружескую атмосферу.

На мероприятие приходили целыми семьями. А всех желающих угощали национальными блюдами. Также на одной из площадок работала ярмарка-продажа изделий калмыцких мастеров.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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