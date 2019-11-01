Обряды долгой жизни начнутся с 30 ноября

Обряды долгой жизни перед наступлением праздника ЗУЛ начнутся уже с 30-го ноября. Об этом сегодня журналистам рассказал Санан гелюнг. Всего запланировано шесть ритуалов, которые будут проводиться по выходным дням до 15 декабря.



Участвовать в них могут все желающие, но особенно значимы эти ритуалы и молебны для тех, кто родился в наступающий год Мыши, а также и в год Лошади.



Напомним, что по лунному календарю калмыцкий новый год в этом году отмечаем 21 декабря. Обряды долгой жизни перед наступлением праздника ЗУЛ начнутся уже с 30-го ноября. Об этом сегодня журналистам рассказал Санан гелюнг. Всего запланировано шесть ритуалов, которые будут проводиться по выходным дням до 15 декабря.Участвовать в них могут все желающие, но особенно значимы эти ритуалы и молебны для тех, кто родился в наступающий год Мыши, а также и в год Лошади.Напомним, что по лунному календарю калмыцкий новый год в этом году отмечаем 21 декабря.



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