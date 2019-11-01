ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 12:57

Обряды долгой жизни начнутся с 30 ноября


Обряды долгой жизни перед наступлением праздника ЗУЛ начнутся уже с 30-го ноября. Об этом сегодня журналистам рассказал Санан гелюнг. Всего запланировано шесть ритуалов, которые будут проводиться по выходным дням до 15 декабря.

Участвовать в них могут все желающие, но особенно значимы эти ритуалы и молебны для тех, кто родился в наступающий год Мыши, а также и в год Лошади.

Напомним, что по лунному календарю калмыцкий новый год в этом году отмечаем 21 декабря.



Другие новости по теме:

  • Национальный праздник Зул отметят 2 декабря
  • В Центральном хуруле проводят ритуалы долгой жизни
  • В Центральном хуруле пройдут предновогодние ритуалы
  • 12 декабря жители Калмыкии отметят национальный праздник "Зул"
  • В Центральном хуруле Калмыкии состоятся предновогодние ритуалы
  • Республика готовится к встрече калмыцкого нового года «Зул»
  • В Центральном хуруле состоятся традиционные предновогодние ритуалы
  • В этом году калмыцкий Новый год – Зул будут праздновать 5 декабря
  • Расписание предновогодних ритуалов в Цетральном хуруле Калмыкии
  • В центральном хуруле Калмыкии пройдут молебны продления жизни и удаления препятствий

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34