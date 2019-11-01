Христианские святыни открыты для поклонения в часовне Святого Сергия Радонежского

Христианские святыни, доставленные к празднованию дня Иконы Казанской Божьей Матери в главный православный храм столицы, по просьбам верующих открыты для поклонения в часовне Святого Сергия Радонежского в 7 мкр-не Элисты.



Ковчег с частицей мощей Матроны Московской, а также Луки Крымского пробудет здесь до конца ноября. Эти реликвии связаны с именами наиболее почитаемых в республике святых. Затем они отправятся в районы республики. Христианские святыни, доставленные к празднованию дня Иконы Казанской Божьей Матери в главный православный храм столицы, по просьбам верующих открыты для поклонения в часовне Святого Сергия Радонежского в 7 мкр-не Элисты.Ковчег с частицей мощей Матроны Московской, а также Луки Крымского пробудет здесь до конца ноября. Эти реликвии связаны с именами наиболее почитаемых в республике святых. Затем они отправятся в районы республики.



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