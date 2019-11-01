В Южном районе Элисты построят современную интерактивную школу на 825 мест. Проектные работы и строительство образовательного учреждения начнутся уже в следующем году. Сдача объекта запланирована на 22 год. В федеральном бюджете уже предусмотрены средства на сумму 621 миллион рублей.



Кроме того, благодаря усилиям региональной власти федеральным центром в ближайшие два года будут выделены свыше 114 миллионов рублей на капремонт других учреждений образования. Какие школы получат господдержку?



Учитывая дефицит мест в городских школах и появление в столице новых густозаселенных районов, правительство региона при поддержке федерального центра принимает меры и по строительству школ. В ближайшие два года современное интерактивное образовательное заведение на 825 мест появится в Южном районе Элисты. Проектные работы и возведение объекта стартует в следующем году. Сдача запланирована на две тысячи двадцать второй год. В федеральном бюджете уже предусмотрены средства на сумму свыше шестисот двадцати одного миллиона рублей.



В свое время при планировании территории была выявлена проблема: на участке проходит высоковольтная линия электропередачи, и поэтому строить было невозможно. Сейчас принято решение перенести ЛЭП.



Также рассматривается вопрос о строительстве школы в первом микрорайоне. Пока точное местоположение неизвестно. Кроме того, благодаря усилиям региональной власти будет проведен капремонт других учреждений образования. Глава Калмыкии Бату Хасиков заверил, что в ближайшие два года федеральный центр выделит 114 миллионов рублей на реконструкцию школ. Многие из них с момента ввода в эксплуатацию не ремонтировались по 20-30, а то и больше, лет. Он отметил, что сегодня для того, чтобы привести их в нормативное состояние, используются все каналы финансирования: федеральный, республиканский бюджеты, резервный фонд Президента и Правительства России. В этом году привели в порядок 9 школ, оздоровительный лагерь «Лесная сказка» в Яшалтинском районе и Кетченеровскую ДЮСШа.



За строящимися в данный момент объектами образования в разных районах республики ведется постоянный контроль. В режиме онлайн за ходом работ наблюдают в профильном ведомстве. По словам исполняющего обязанности министра Николая Манцаева, на сегодняшний день в реестре на капремонт еще 50 школ. И все они поэтапно будут отремонтированы. В Южном районе Элисты построят современную интерактивную школу на 825 мест. Проектные работы и строительство образовательного учреждения начнутся уже в следующем году. Сдача объекта запланирована на 22 год. В федеральном бюджете уже предусмотрены средства на сумму 621 миллион рублей.Кроме того, благодаря усилиям региональной власти федеральным центром в ближайшие два года будут выделены свыше 114 миллионов рублей на капремонт других учреждений образования. Какие школы получат господдержку?Учитывая дефицит мест в городских школах и появление в столице новых густозаселенных районов, правительство региона при поддержке федерального центра принимает меры и по строительству школ. В ближайшие два года современное интерактивное образовательное заведение на 825 мест появится в Южном районе Элисты. Проектные работы и возведение объекта стартует в следующем году. Сдача запланирована на две тысячи двадцать второй год. В федеральном бюджете уже предусмотрены средства на сумму свыше шестисот двадцати одного миллиона рублей.В свое время при планировании территории была выявлена проблема: на участке проходит высоковольтная линия электропередачи, и поэтому строить было невозможно. Сейчас принято решение перенести ЛЭП.Также рассматривается вопрос о строительстве школы в первом микрорайоне. Пока точное местоположение неизвестно. Кроме того, благодаря усилиям региональной власти будет проведен капремонт других учреждений образования. Глава Калмыкии Бату Хасиков заверил, что в ближайшие два года федеральный центр выделит 114 миллионов рублей на реконструкцию школ. Многие из них с момента ввода в эксплуатацию не ремонтировались по 20-30, а то и больше, лет. Он отметил, что сегодня для того, чтобы привести их в нормативное состояние, используются все каналы финансирования: федеральный, республиканский бюджеты, резервный фонд Президента и Правительства России. В этом году привели в порядок 9 школ, оздоровительный лагерь «Лесная сказка» в Яшалтинском районе и Кетченеровскую ДЮСШа.За строящимися в данный момент объектами образования в разных районах республики ведется постоянный контроль. В режиме онлайн за ходом работ наблюдают в профильном ведомстве. По словам исполняющего обязанности министра Николая Манцаева, на сегодняшний день в реестре на капремонт еще 50 школ. И все они поэтапно будут отремонтированы.



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