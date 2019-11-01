В эти дни продолжается муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Он проводится по единым заданиям. Сегодня, на базе Аршанской школы номер 15 состоится испытание по мировой художественной культуре. К сожалению, эта дисциплина не пользуется особой популярностью среди учащихся.



Участники олимпиады – победители и призёры школьного этапа этого и прошлого года. Лучшие из них получат право участвовать в региональном этапе. Ребята с 7-го по 11-й классы также продемонстрируют знания по физике, истории и химии. В эти дни продолжается муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Он проводится по единым заданиям. Сегодня, на базе Аршанской школы номер 15 состоится испытание по мировой художественной культуре. К сожалению, эта дисциплина не пользуется особой популярностью среди учащихся.Участники олимпиады – победители и призёры школьного этапа этого и прошлого года. Лучшие из них получат право участвовать в региональном этапе. Ребята с 7-го по 11-й классы также продемонстрируют знания по физике, истории и химии.



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