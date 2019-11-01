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Вчера, 12:50

В Калмыкии в самом разгаре сезон охоты


В самом разгаре сезон охоты на пушного зверя и водоплавающую дичь. Особой популярностью в этот осенне-зимний пользуются угодья вблизи посёлка Ачинеры.

Охота - это увлекательное хобби требует выносливости и терпения, особенно в холодное время года: бывает, что приходится выжидать добычу в условиях минусовой температуры и пронизывающего ветра.

Билет и несколько видов разрешений, в том числе на хранение и ношение огнестрельного оружия, необходимо иметь всем желающим провести время на свежем воздухе. Советами бывалых поделится Церен Банинов.

Любителей поохотиться в нашей республике немало. Охотничьи угодья существуют во всех районах республики. Чтобы проверить свою меткость на природе, нужно иметь охотничий билет, а также несколько видов разрешений на хранение и ношение огнестрельного оружия. Осенне-зимний сезон предполагает большое разнообразие: гуси-утки, зайцы, лисы и куропатки. В это время года популярна классическая охота с помощью специального инструмента, который называется манок.

Именно так охотники привлекают диких уток. Этот звук, при правильном исполнении, имитирует утиное приветствие.

Это увлекательное хобби требует выносливости и терпения, особенно в холодное время года: бывает, что приходится выжидать добычу в условиях минусовой температуры и пронизывающего ветра. Своим опытом и знаниями с нами поделился знаток Бадма Манджиев, который занимается охотой с 18 лет.

На территории посёлка Ачинеры помимо животных, на которых разрешена охота, также обитают особи, занесённые в красную книгу Калмыкии: это журавль-красавка, краснозобая казарка, также встречаются дрофА и стрЕпет. Традиционно, в связи с открытием сезона охоты, усилены мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконной охоты.

По мнению специалистов профильного надзорного ведомства, охота по лицензии, с установленными нормами добычи, не нарушает баланса животного мира.



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