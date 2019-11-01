Государственный хор Калмыкии выступит на фестивале

Государственный хор Калмыкии имени Анатолия Цебекова сегодня выступит в составе финалистов Всероссийского хорового фестиваля. Масштабный гала-концерт состоится в московском Музее Победы. Сводный хор из почти 1000 финалистов исполнит песни Александры Пахмутовой. Участниками концерта станут 27 лучших детских и взрослых хоровых коллективов из 20 регионов страны.



Главный хормейстер – народный артист России Лев Конторович. Популяризация хорового пения как самого доступного вида музыкального искусства, сохранение отечественных традиций – главная цель фестиваля, который проводится уже 5 год. Государственный хор Калмыкии имени Анатолия Цебекова сегодня выступит в составе финалистов Всероссийского хорового фестиваля. Масштабный гала-концерт состоится в московском Музее Победы. Сводный хор из почти 1000 финалистов исполнит песни Александры Пахмутовой. Участниками концерта станут 27 лучших детских и взрослых хоровых коллективов из 20 регионов страны.Главный хормейстер – народный артист России Лев Конторович. Популяризация хорового пения как самого доступного вида музыкального искусства, сохранение отечественных традиций – главная цель фестиваля, который проводится уже 5 год.



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