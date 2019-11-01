ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 15:26

Государственный хор Калмыкии выступит на фестивале


Государственный хор Калмыкии имени Анатолия Цебекова сегодня выступит в составе финалистов Всероссийского хорового фестиваля. Масштабный гала-концерт состоится в московском Музее Победы. Сводный хор из почти 1000 финалистов исполнит песни Александры Пахмутовой. Участниками концерта станут 27 лучших детских и взрослых хоровых коллективов из 20 регионов страны.

Главный хормейстер – народный артист России Лев Конторович. Популяризация хорового пения как самого доступного вида музыкального искусства, сохранение отечественных традиций – главная цель фестиваля, который проводится уже 5 год.



Другие новости по теме:

  • В Калмыкии стартовал региональный отборочный тур Всероссийского хорового фестиваля
  • Государственный хор Калмыкии примет участие в Международном фестивале академической музыки
  • В Элисте состоится гала-концерт «Студенческая весна – 2019»
  • Государственный хор Калмыкии откроет культурный форум в Кисловодске
  • Завершилось голосование за финалистов конкурса «Теегин Айс»
  • Государственный хор Калмыкии отметил 25-летие
  • Сегодня состоится гала-концерт фестиваля «Российская студенческая весна»
  • Театр танца "Ойраты" принимает участие в фестивале-конкурсе сольного танца
  • Фонд Игоря Лазарева проведет гала-концерт
  • «Тюльпан» – призер международного фестиваля в Китае

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34