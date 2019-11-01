Сегодня в Элисте завершается Всероссийский фестиваль иностранных студентов Диалог культур. На протяжении 4 дней участники демонстрировали национальную культуру и традиции. Были проведены - дискуссионные площадки, мастер-классы, творческие конкурсы по вокалу, рисованию и спортивным соревнованиям. Состоялись кулинарные презентации. Итоги интернационального фестиваля в материале Ольги Эняевой.



Более ста иностранных студентов из 17-ти ВУЗов страны приехали в степную столицу для участия в фестивале, который проходит под девизом «Нас объединяет образование и культура». Это настоящий интернациональный праздник, говорят они. А калмыцкий университет стал уникальной площадкой, благодаря которой есть возможность рассказать о своей национальной культуре и традициях. Принять участие в творческих конкурсах и спортивных состязаниях. Здесь находят общие интересы люди из разных уголков земли.



Для этих юношей и девушек было удивительным, что в калмыцком университете обучается так много иностранцев. Причем, большинство – из африканских стран. По словам посла Бенина в России Кики Нукпо, дипломатический корпус приложит все усилия для дальнейшего сотрудничества. Его также порадовало, что соотечественники, которые учатся в Калмыцком госуниверситете, довольны учебой и условиями проживания.



Участники мероприятия отметили положительную тенденцию в сфере международной деятельности КалмГУ. Расширилась география партнерских связей, налажены взаимные стажировки студентов и преподавателей. А это дает возможность получить ценный международный опыт. В этом году три социальных проекта университета оказались лучшими среди ВУЗов страны. И один из них – нынешний Всероссийский фестиваль «Диалог культур» по итогам конкурса федерального агентства по делам молодежи.



Мероприятие такого масштаба с участием представителей многих стран – Китая, Монголии, Нигерии, Камеруна – является подтверждением того, что уделяется большое внимание воспитанию молодежи в духе толерантности.

Ну, а основная задача фестиваля - укрепление дружбы, расширение научных и культурных студенческих связей в международном пространстве. Кстати, число иностранных студентов в КалмГУ перевалило за 1000. Они представляют 43 страны мира. А добрые традиции студенческого братства служат хорошей основой для амбициозных проектов и деловых инициатив. Одна из них – создание ассоциации иностранных выпускников на базе главного высшего учебного заведения Калмыкии.

Сегодня в Элисте завершается Всероссийский фестиваль иностранных студентов Диалог культур. На протяжении 4 дней участники демонстрировали национальную культуру и традиции. Были проведены - дискуссионные площадки, мастер-классы, творческие конкурсы по вокалу, рисованию и спортивным соревнованиям. Состоялись кулинарные презентации. Итоги интернационального фестиваля в материале Ольги Эняевой.Более ста иностранных студентов из 17-ти ВУЗов страны приехали в степную столицу для участия в фестивале, который проходит под девизом «Нас объединяет образование и культура». Это настоящий интернациональный праздник, говорят они. А калмыцкий университет стал уникальной площадкой, благодаря которой есть возможность рассказать о своей национальной культуре и традициях. Принять участие в творческих конкурсах и спортивных состязаниях. Здесь находят общие интересы люди из разных уголков земли.Для этих юношей и девушек было удивительным, что в калмыцком университете обучается так много иностранцев. Причем, большинство – из африканских стран. По словам посла Бенина в России Кики Нукпо, дипломатический корпус приложит все усилия для дальнейшего сотрудничества. Его также порадовало, что соотечественники, которые учатся в Калмыцком госуниверситете, довольны учебой и условиями проживания.Участники мероприятия отметили положительную тенденцию в сфере международной деятельности КалмГУ. Расширилась география партнерских связей, налажены взаимные стажировки студентов и преподавателей. А это дает возможность получить ценный международный опыт. В этом году три социальных проекта университета оказались лучшими среди ВУЗов страны. И один из них – нынешний Всероссийский фестиваль «Диалог культур» по итогам конкурса федерального агентства по делам молодежи.Мероприятие такого масштаба с участием представителей многих стран – Китая, Монголии, Нигерии, Камеруна – является подтверждением того, что уделяется большое внимание воспитанию молодежи в духе толерантности.Ну, а основная задача фестиваля - укрепление дружбы, расширение научных и культурных студенческих связей в международном пространстве. Кстати, число иностранных студентов в КалмГУ перевалило за 1000. Они представляют 43 страны мира. А добрые традиции студенческого братства служат хорошей основой для амбициозных проектов и деловых инициатив. Одна из них – создание ассоциации иностранных выпускников на базе главного высшего учебного заведения Калмыкии.



Смотреть полный выпуск новостей



