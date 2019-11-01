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Сегодня, 15:21

На Элистинском Арбате проходит акция «Сердце матери»


На Элистинском Арбате проходит акция «Сердце матери». С наступающим днем тех, кто подарил нам жизнь, поздравляют представители молодежи Калмыкии, а также известные артисты.

Для жителей столицы организованы тематические викторины и традиционная акция «Письмо маме». Каждый может написать признание или заполнить открытку с поздравлениями любимым.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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