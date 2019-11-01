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Сегодня, 15:19

Сегодня в Элисте чествовали десять многодетных семей Калмыкии


Сегодня в Элисте чествовали десять многодетных семей Калмыкии. В каждой из них воспитывается пять и более детей. А стаж их совместной жизни более 18 лет. Есть среди них и те, кто готовится отметить золотой юбилей.

Так, в калмыцкой столице отметили приближающийся день Матери. Он отмечается ежегодно, в последнее воскресенье ноября. Этому празднику уже более 20 лет. А в Калмыкии знак отличия «За заслуги в воспитании детей» за 8 лет получили почти две сотни семей.

Продолжая эту добрую традицию, председатель правительства Юрий Зайцев поздравил собравшиеся в зале супружеские пары с этим светлым и трогательным праздником.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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