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Сегодня, 15:18

Электронные услуги Росреестра востребованы жителями Калмыкии


Электронные услуги Росреестра востребованы жителями Калмыкии. За прошедшие месяцы этого года количество обращений по учетно-регистрационным действиям составило 99 процентов. Это на треть больше запланированной цифры. Об этом сегодня сообщили специалисты регионального ведомства.

Сроки оформления документов сократились до пяти дней. Если заявление подает нотариус - до одного. По словам руководителя Росреестра Виктории Абрамченко, Калмыкия, как и другие регионы, успешно идет по пути реализации задачи по цифровой трансформации основных направлений деятельности. Уже сегодня в России выдача сведений из ЕГРН более чем на 95 процентов осуществляется в электронном виде.

О востребованности таких услуг, доходы от которых поступают в федеральный бюджет, говорит и динамика поступлений - более 16 миллиардов рублей за 9 месяцев. Это на 7 процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года.



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