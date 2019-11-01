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Сегодня, 15:17

В Калмыкии подключены к интернету 95 социально-значимых объектов


В Калмыкии подключены к интернету 95 социально-значимых объектов. Первый этап нацпроекта «Цифровая экономика» удалось завершить досрочно. В рамках следующего этапа цифровые сервисы станут доступны еще в 270 объектах самых отдаленных сел республики.

Специалисты Ростелекома проложили 125 км-ов волоконно-оптических линий связи до населенных пунктов и объектов Малодербетовского, Октябрьского, Кетченеровского, Целинного, Ики-Бурульского, Лаганского, Сарпинского, Юстинского, Яшалтинского, Городовиковского районов республики, а также Элисты.

Доступом в интернет обеспечены 16 ФАПов, 41 образовательная организация, 22 органа госвласти и местного самоуправления, а также 16 подразделений МВД, МЧС и Росгвардии. В результате повысится уровень цифровизации, - отметил министр профильного ведомства Алексей Этеев. До конца 21 года провайдер подключит к интернету 365 региональных объектов, вошедших в нацпрограмму «Цифровая экономика».



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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