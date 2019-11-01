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Сегодня, 15:15

Краповый берет вручен сотруднику СОБР Росгвардии Калмыкии


Краповый берет сегодня торжественно вручили сотруднику СОБР Росгвардии Калмыкии. Он успешно прошел испытания на право его ношения. Состязания проходили в Краснодарском крае. В них приняло участие более ста сотрудников спецподразделений Южного округа. Испытания проходили в течение трех дней.

В финале проверкой на выносливость стал 10-километровый марш-бросок. А также рукопашный бой продолжительностью 12 минут. В итоге правом ношения почетного символа спецназа были удостоены 29 человек, в их числе и сотрудник Росгвардии из Калмыкии.



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