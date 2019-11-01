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Сегодня, 15:14

В Южном районе Элисты построят современную интерактивную школу


В Южном районе Элисты построят современную интерактивную школу на 825 мест. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил глава республики Бату Хасиков.

Вопрос о её возведении стоит уже более 10 лет. В свое время при планировании не учли тот факт, что на участке проходит высоковольтная линия электропередачи, и поэтому строительство было невозможно. Но сейчас принято решение перенести ЛЭП.

Проектные работы и строительство образовательного учреждения начнутся уже в следующем году. Сдача объекта запланирована на 22 год. В федеральном бюджете уже предусмотрены средства на сумму 621 миллион рублей. В этом районе не развита социальная инфраструктура, а с вводом новой школы ситуация значительно улучшится.

Кроме того, благодаря усилиям региональной власти федеральным центром в ближайшие два года будут выделены свыше 114 миллионов рублей на капремонт других учреждений образования.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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