С сегодняшнего дня в России должны были измениться правила медосвидетельствования водителей. Согласно постановлению Минздрава, для получения справки от нарколога необходимо сдать биоматериал для выявления в них психоактивных веществ. Из-за расходов на их исследование стоимость справки должна была подорожать в несколько раз.



О недопустимости этого высказался накануне президент Владимир Путин. Его возмутило, то, что больше трех миллионов человек вынуждены были бы отдавать за справку половину зарплаты.



Напомним, минимальный размер оплаты труда сейчас составляет 11 тысяч 280 рублей. Новость о скором и значительном повышении цены на получение документа стала причиной ажиотажа в республиканском наркодиспансере.



В результате Минздрав перенес на неопределенный срок вступление нового порядка медосвидетельствования водителей в силу. С сегодняшнего дня в России должны были измениться правила медосвидетельствования водителей. Согласно постановлению Минздрава, для получения справки от нарколога необходимо сдать биоматериал для выявления в них психоактивных веществ. Из-за расходов на их исследование стоимость справки должна была подорожать в несколько раз.О недопустимости этого высказался накануне президент Владимир Путин. Его возмутило, то, что больше трех миллионов человек вынуждены были бы отдавать за справку половину зарплаты.Напомним, минимальный размер оплаты труда сейчас составляет 11 тысяч 280 рублей. Новость о скором и значительном повышении цены на получение документа стала причиной ажиотажа в республиканском наркодиспансере.В результате Минздрав перенес на неопределенный срок вступление нового порядка медосвидетельствования водителей в силу.



Смотреть полный выпуск новостей



