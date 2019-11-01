На Элистинском Арбате пройдет акция «Сердце матери». С наступающим праздником прекрасных дам поздравят представители молодежи Калмыкии, также планируется выступление артистов, тематическая викторина, где можно выиграть сувениры с праздничной символикой.



Жители столицы также смогут поучаствовать в традиционной акции «Письмо маме», написав письмо или заполнив открытку с поздравлениями любимым. На Элистинском Арбате пройдет акция «Сердце матери». С наступающим праздником прекрасных дам поздравят представители молодежи Калмыкии, также планируется выступление артистов, тематическая викторина, где можно выиграть сувениры с праздничной символикой.Жители столицы также смогут поучаствовать в традиционной акции «Письмо маме», написав письмо или заполнив открытку с поздравлениями любимым.



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