ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 17:40

На Элистинском Арбате пройдет акция «Сердце матери»


На Элистинском Арбате пройдет акция «Сердце матери». С наступающим праздником прекрасных дам поздравят представители молодежи Калмыкии, также планируется выступление артистов, тематическая викторина, где можно выиграть сувениры с праздничной символикой.

Жители столицы также смогут поучаствовать в традиционной акции «Письмо маме», написав письмо или заполнив открытку с поздравлениями любимым.



Другие новости по теме:

  • На Элистинском Арбате проходит акция, приуроченная ко дню борьбы с туберкулезом
  • В преддверии «Дня матери» в городе пройдет ряд акций
  • Алексей Орлов поздравил жителей Калмыкии с Днем матери
  • На Арбате проходит акция «Белая ромашка»
  • В центре столицы пройдет акция «Будь здорова Калмыкия»
  • В Калмыкии пройдет патриотическая акция «Диктант Победы»
  • План мероприятий, посвященных 70-летию депортации калмыцкого народа
  • В России официально стартовала акция «Георгиевская ленточка»
  • Жителей Элисты проверили на знание достопримечательностей Калмыкии
  • В Калмыкии пройдет всероссийская акция «День правовой помощи детям"

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34