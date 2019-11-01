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Сегодня, 17:39

Калмыкия в лидерах среди регионов по числу персональных банкротств


Калмыкия в лидерах среди регионов по числу персональных банкротств на 100 тысяч человек. Такие данные в своем обзоре приводят специалисты проекта ОНФ «За права заемщиков».

В республике показатель разорившихся заемщиков в этом году составил 80 случаев. Средний уровень новых банкротств - 32 случая. Этот показатель превышен в 30 регионах. В списке также - Пензенская, Вологодская, Самарская, Ульяновская, Волгоградская, Саратовская, Калужская области, Хабаровский край и Башкирия.

Среди причин роста количества банкротств эксперты ОНФ называют снижение доходов, закредитованность, рост просроченной задолженности и низкий уровень финансовой грамотности населения.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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