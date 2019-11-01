Христианские святыни открыты для поклонения

Христианские святыни, принесённые в Элисту к празднованию дня Иконы Казанской Божьей Матери в главный православный храм столицы, теперь по просьбам верующих открыты для поклонения с 10.00 до шести вечера в часовне Святого Сергия Радонежского в 7 микрорайоне города.



Здесь они пробудут до конца ноября. А дальше их ждут в других епархиях. В самой часовне прихожане, по установленному ими графику читают акафист. По традиции эти реликвии связаны с именами наиболее почитаемых в республике святых. Христианские святыни, принесённые в Элисту к празднованию дня Иконы Казанской Божьей Матери в главный православный храм столицы, теперь по просьбам верующих открыты для поклонения с 10.00 до шести вечера в часовне Святого Сергия Радонежского в 7 микрорайоне города.Здесь они пробудут до конца ноября. А дальше их ждут в других епархиях. В самой часовне прихожане, по установленному ими графику читают акафист. По традиции эти реликвии связаны с именами наиболее почитаемых в республике святых.



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