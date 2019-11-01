Поздравления сегодня принимают бухгалтеры и работники налоговых органов. В этом году этой службе - 29 лет.



Праздник отмечают все, кто имеет отношение к фискальным органам: инспекторы, сотрудники отдела обслуживания плательщиков, чиновники управления при Министерстве финансов. В Калмыкии в этой сфере трудятся более пятисот высокопрофессиональных специалистов, которые не боятся сложных задач и всегда готовы предложить нестандартные решения.



Сотрудники налоговой службы играют важнейшую роль для государства и его бюджета - фактически именно они контролируют наполняемость казны налогоплательщиками. Так, в этом году в консолидируемый бюджет республики поступило свыше 4 миллиардов рублей. За 9 месяцев налоговыми органами взыскана задолженность на общую сумму более 1 миллиарда рублей.



Уже по традиции в свой профессиональный праздник руководители налоговой службы вручают работникам почетные грамоты и дипломы, особо отличившиеся получили повышение в званиях и должностях. Поздравления сегодня принимают бухгалтеры и работники налоговых органов. В этом году этой службе - 29 лет.Праздник отмечают все, кто имеет отношение к фискальным органам: инспекторы, сотрудники отдела обслуживания плательщиков, чиновники управления при Министерстве финансов. В Калмыкии в этой сфере трудятся более пятисот высокопрофессиональных специалистов, которые не боятся сложных задач и всегда готовы предложить нестандартные решения.Сотрудники налоговой службы играют важнейшую роль для государства и его бюджета - фактически именно они контролируют наполняемость казны налогоплательщиками. Так, в этом году в консолидируемый бюджет республики поступило свыше 4 миллиардов рублей. За 9 месяцев налоговыми органами взыскана задолженность на общую сумму более 1 миллиарда рублей.Уже по традиции в свой профессиональный праздник руководители налоговой службы вручают работникам почетные грамоты и дипломы, особо отличившиеся получили повышение в званиях и должностях.



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