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Сегодня, 12:25

В Элисте проходит фестиваль образования и культуры


Сегодня второй день фестиваля иностранных студентов, организатором которого выступил КалмГУ. В течение дня юношам и девушкам предстоит участие в спортивном марафоне и интеллектуальных играх. А буквально через полчаса за круглым столом участники обсудят проблемы межнационального воспитания молодежи и адаптации тех, кто приехал для обучения из-за рубежа. О масштабном событии, которое будет способствовать укреплению дружбы между молодежью разных стран в материале Ольги Эняевой.

Более ста иностранных студентов из 17 ВУЗов страны приехали в степную столицу для участия в фестивале, который проходит под девизом «Нас объединяет образование и культура». Это настоящий интернациональный праздник, говорят они. А калмыцкий университет стал уникальной площадкой, благодаря которой есть возможность рассказать о своей национальной культуре и традициях. Принять участие в творческих конкурсах и спортивных состязаниях. Здесь находят общие интересы люди из разных уголков земли.

Для этих юношей и девушек было удивительным, что в калмыцком университете обучается так много иностранцев. Причем, большинство – из африканских стран. По словам посла Бенина в России Кики Нукпо, дипломатический корпус приложит все усилия для дальнейшего сотрудничества. Его также порадовало, что соотечественники, которые учатся в Калмыцком госуниверситете, довольны учебой и условиями проживания.

Участники мероприятия отметили положительную тенденцию в сфере международной деятельности КалмГУ. Расширилась география партнерских связей, налажены взаимные стажировки студентов и преподавателей. А это дает возможность получить ценный международный опыт. В этом году три социальных проекта университета оказались лучшими среди ВУЗов страны. И один из них – нынешний Всероссийский фестиваль «Диалог культур» по итогам конкурса федерального агентства по делам молодежи.

Мероприятие такого масштаба с участием представителей многих стран – Китая, Монголии, Нигерии, Камеруна – является подтверждением того, что уделяется большое внимание воспитанию молодежи в духе толерантности.
Ну, а основная задача фестиваля - укрепление дружбы, расширение научных и культурных студенческих связей в международном пространстве. Кстати, число иностранных студентов в КалмГУ перевалило за 1000. Они представляют 43 страны мира. А добрые традиции студенческого братства служат хорошей основой для амбициозных проектов и деловых инициатив. Одна из них – создание ассоциации иностранных выпускников на базе главного высшего учебного заведения Калмыкии.



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