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Сегодня, 12:24

Калмыкия вносит свою лепту в расширение международных отношений


Калмыкия как полноправный субъект Федерации вносит свою лепту в расширение международных отношений. В конце октября в Сочи состоялся первый саммит России и Африки, в ходе которого были подписаны соглашения и меморандумы на общую сумму свыше 1 трлн рублей.

Саммит послужил перезагрузке отношений между странами и вывел взаимодействие на новый уровень. Совместно с КалмГУ республика выстраивает это взаимодействие, пока только в области молодежной политики, культуры и образования.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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