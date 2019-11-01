Калмыкия вносит свою лепту в расширение международных отношений

Калмыкия как полноправный субъект Федерации вносит свою лепту в расширение международных отношений. В конце октября в Сочи состоялся первый саммит России и Африки, в ходе которого были подписаны соглашения и меморандумы на общую сумму свыше 1 трлн рублей.



Саммит послужил перезагрузке отношений между странами и вывел взаимодействие на новый уровень. Совместно с КалмГУ республика выстраивает это взаимодействие, пока только в области молодежной политики, культуры и образования. Калмыкия как полноправный субъект Федерации вносит свою лепту в расширение международных отношений. В конце октября в Сочи состоялся первый саммит России и Африки, в ходе которого были подписаны соглашения и меморандумы на общую сумму свыше 1 трлн рублей.Саммит послужил перезагрузке отношений между странами и вывел взаимодействие на новый уровень. Совместно с КалмГУ республика выстраивает это взаимодействие, пока только в области молодежной политики, культуры и образования.



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