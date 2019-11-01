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Сегодня, 12:24

Сегодня – Всемирный День телевидения


Сегодня – Всемирный День телевидения. Сейчас, даже трудно себе представить, что около ста лет назад, мир не знал о таком понятии. А дата выбрана не случайно. В этот день, в 1996 году был проведён первый телевизионный форум.

История калмыцкой студии берет начало с 1967 года. Это целая эпоха в жизни республики. Мы вещаем в эфире федеральных телеканалов «Россия-1» и «Россия-24», а также на сайтах «Вести Калмыкия точка ру» и «Калмыкия-24».

Совсем недавно у нас открылся свой пресс-центр, его современное оборудование позволяет осуществлять трансляцию в режиме прямого эфира на круглосуточном интернет-канале «Калмыкия-24». Наша компания – единственная в регионе, работающая в цифровом формате. А слова поздравления мы адресуем, прежде всего, ветеранам отрасли.

Также поздравления сегодня принимают бухгалтеры и работники налоговых служб.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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