Сегодня – Всемирный День телевидения. Сейчас, даже трудно себе представить, что около ста лет назад, мир не знал о таком понятии. А дата выбрана не случайно. В этот день, в 1996 году был проведён первый телевизионный форум.



История калмыцкой студии берет начало с 1967 года. Это целая эпоха в жизни республики. Мы вещаем в эфире федеральных телеканалов «Россия-1» и «Россия-24», а также на сайтах «Вести Калмыкия точка ру» и «Калмыкия-24».



Совсем недавно у нас открылся свой пресс-центр, его современное оборудование позволяет осуществлять трансляцию в режиме прямого эфира на круглосуточном интернет-канале «Калмыкия-24». Наша компания – единственная в регионе, работающая в цифровом формате. А слова поздравления мы адресуем, прежде всего, ветеранам отрасли.



Также поздравления сегодня принимают бухгалтеры и работники налоговых служб. Сегодня – Всемирный День телевидения. Сейчас, даже трудно себе представить, что около ста лет назад, мир не знал о таком понятии. А дата выбрана не случайно. В этот день, в 1996 году был проведён первый телевизионный форум.История калмыцкой студии берет начало с 1967 года. Это целая эпоха в жизни республики. Мы вещаем в эфире федеральных телеканалов «Россия-1» и «Россия-24», а также на сайтах «Вести Калмыкия точка ру» и «Калмыкия-24».Совсем недавно у нас открылся свой пресс-центр, его современное оборудование позволяет осуществлять трансляцию в режиме прямого эфира на круглосуточном интернет-канале «Калмыкия-24». Наша компания – единственная в регионе, работающая в цифровом формате. А слова поздравления мы адресуем, прежде всего, ветеранам отрасли.Также поздравления сегодня принимают бухгалтеры и работники налоговых служб.



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