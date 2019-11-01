Представители Калмыкии примут участие в национальном чемпионате «Абилимпикс»

Победители регионального этапа представят Калмыкию в финале пятого национального чемпионата «Абилимпикс». Это проект платформы «Россия - страна возможностей». Всего в отборочном этапе конкурса профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями здоровья приняли участие 10 тысяч человек.



В финале бороться за победу будут почти две тысячи конкурсантов. В их числе школьники, студенты, работающие специалисты до 65 лет. Каждого участника оценивали не только независимые эксперты, но и работодатели. Требования - высокие.



Конкурсанты демонстрируют уровень профессионального мастерства по нескольким компетенциям: от гончарного дела до веб-дизайна. «Абилимпикс» направлен на развитие профмастерства, повышение престижа рабочих профессий, мотивации людей с инвалидностью к получению образования и трудоустройству. Лучшие получат возможность трудоустроиться. Победители регионального этапа представят Калмыкию в финале пятого национального чемпионата «Абилимпикс». Это проект платформы «Россия - страна возможностей». Всего в отборочном этапе конкурса профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями здоровья приняли участие 10 тысяч человек.В финале бороться за победу будут почти две тысячи конкурсантов. В их числе школьники, студенты, работающие специалисты до 65 лет. Каждого участника оценивали не только независимые эксперты, но и работодатели. Требования - высокие.Конкурсанты демонстрируют уровень профессионального мастерства по нескольким компетенциям: от гончарного дела до веб-дизайна. «Абилимпикс» направлен на развитие профмастерства, повышение престижа рабочих профессий, мотивации людей с инвалидностью к получению образования и трудоустройству. Лучшие получат возможность трудоустроиться.



Смотреть полный выпуск новостей



