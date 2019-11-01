ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:19

Представители Калмыкии примут участие в национальном чемпионате «Абилимпикс»


Победители регионального этапа представят Калмыкию в финале пятого национального чемпионата «Абилимпикс». Это проект платформы «Россия - страна возможностей». Всего в отборочном этапе конкурса профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями здоровья приняли участие 10 тысяч человек.

В финале бороться за победу будут почти две тысячи конкурсантов. В их числе школьники, студенты, работающие специалисты до 65 лет. Каждого участника оценивали не только независимые эксперты, но и работодатели. Требования - высокие.

Конкурсанты демонстрируют уровень профессионального мастерства по нескольким компетенциям: от гончарного дела до веб-дизайна. «Абилимпикс» направлен на развитие профмастерства, повышение престижа рабочих профессий, мотивации людей с инвалидностью к получению образования и трудоустройству. Лучшие получат возможность трудоустроиться.



Другие новости по теме:

  • В Элисте стартовал Национальный чемпионат среди инвалидов «Абилимпикс»
  • В Элисте проводятся соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов
  • Призовые места в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству
  • В Калмыкии стартует 4-й региональный чемпионат рабочих профессий
  • Сегодня станут известны имена победителей республиканского конкурса «Педагог года»
  • В КалмГУ стартовал праздник профессионального мастерства
  • Талант и мастерство чемпионата «Молодые профессионалы»
  • Конкурс профессионального мастерства выявил лучших преподавателей КалмГУ
  • Праздник профессионального мастерства
  • Состоялся заочный тур конкурса «Семья года»

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34