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Сегодня, 12:19

В Элисте полным ходом идет строительство детского сада


В Элисте полным ходом идет строительство детского сада. Подрядчик всеми силами пытается наверстать упущенное время. Из-за небольшого отставания от графика работы ведутся в две смены. Срок сдачи объекта по улице Серова назначен на 31 декабря. Успеют ли строители завершить все работы к указанной дате?

Чуть больше месяца осталось до того момента как этот детский сад по улице Серова, будет сдан под ключ. Строительство идет по плану, уверяют строители. В здании провели водопровод, канализацию. Сейчас идет монтаж системы отопления, ее запустят через неделю. Параллельно ведутся отделочные работы: штукатурка стен и укладка плитки. После установки межкомнатных дверей, начнется покраска стен.

Кроме того, началось обустройство территории. Совсем скоро здесь появятся физкультурная площадка, детские игровые зоны, малые архитектурные формы. Они будут оборудованы теневыми навесами для защиты детей от солнца. Предусмотрено и озеленение: газонное покрытие, высадка саженцев деревьев и кустарников. Что касается оборудования, то, по словам заведующей Валентины Хаджиновой, уже закуплена техника для пищеблока, медицинского кабинета и групповых комнат.

В рамках национального проекта «Демография» из федерального и республиканского бюджетов на это дошкольное учреждение выделено свыше пятидесяти одного миллиона рублей. Сейчас на объекте работы ведутся в две смены. Так как ранее было выявлено отставание от графика. По словам исполняющего обязанности министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Виктора Джанжиева, были выявлены проблемы в части финансирования и организации строительства.

После сдачи детского сада его смогут посещать восемьдесят малышей от полутора до пяти лет. Главное, чтобы спешка строителей в будущем не привела к тому, что в дошкольном учреждении будут идти бесконечные ремонтные работы, которые могут повлиять на образовательный процесс.



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