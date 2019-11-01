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Вчера, 17:50

Сегодня в Элисте состоялось заседание Совета Старейшин


Сегодня в Элисте состоялось заседание Совета Старейшин. На повестке дня - подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В ходе совещания был заслушан доклад о состоянии воинских захоронений на территории Калмыкии, также главами РМО были озвучен план мероприятий, посвященных юбилейной дате.



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