К 60-летнему юбилею народного поэта Калмыкии Эрдни Эльдышева в Элисте подготовили книжную выставку «Я исчисляю возраст не годами». Она проходит в детской библиотеке в 8 микрорайоне.



Эрдни Эльдышев родился в поселке Яшкуль. Первые его стихи были опубликованы в 1979 году в газете «Хальмг үнн» и альманахе «Теегин герл». В 1986-ом вышел первый сборник стихов «Нарта гер». Эльдышев - автор поэтических книг «Родной очаг», «Утренний полет», «Семь журавлей», «Трубка деда», «Зая-Пандита, или Колесо Учения», «Материнский завет», «Охотник Бамбар».



Он перевел на родной язык многие произведения классиков мировой литературы. В настоящее время Эрдни Эльдышев возглавляет Союз писателей Калмыкии. К 60-летнему юбилею народного поэта Калмыкии Эрдни Эльдышева в Элисте подготовили книжную выставку «Я исчисляю возраст не годами». Она проходит в детской библиотеке в 8 микрорайоне.Эрдни Эльдышев родился в поселке Яшкуль. Первые его стихи были опубликованы в 1979 году в газете «Хальмг үнн» и альманахе «Теегин герл». В 1986-ом вышел первый сборник стихов «Нарта гер». Эльдышев - автор поэтических книг «Родной очаг», «Утренний полет», «Семь журавлей», «Трубка деда», «Зая-Пандита, или Колесо Учения», «Материнский завет», «Охотник Бамбар».Он перевел на родной язык многие произведения классиков мировой литературы. В настоящее время Эрдни Эльдышев возглавляет Союз писателей Калмыкии.



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