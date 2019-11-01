Прокурор республики проверит строительство детской городской поликлиники

Строительство детской городской поликлиники и реконструкция двух блоков республиканской больницы находятся на контроле надзорных органов. Сегодня прокурор республики Роман Тютюник совместно с межведомственной рабочей группой проверит ход работ на социально-значимых объектах, в том числе целевое использование федеральных средств.



Особое внимание проверяющих к качеству возведения. И главное: оба объекта должны быть сданы в эксплуатацию в установленные сроки. Строительство детской городской поликлиники и реконструкция двух блоков республиканской больницы находятся на контроле надзорных органов. Сегодня прокурор республики Роман Тютюник совместно с межведомственной рабочей группой проверит ход работ на социально-значимых объектах, в том числе целевое использование федеральных средств.Особое внимание проверяющих к качеству возведения. И главное: оба объекта должны быть сданы в эксплуатацию в установленные сроки.



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