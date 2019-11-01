Сбербанк готов к реализации бизнес-проектов в Калмыкии

Вопросы взаимодействия республики со «Сбербанком» были обсуждены на совещании с участием председателя Юго-Западного отделения Евгением Титовым. Финансовое учреждение окажет содействие в вопросах строительства социальных объектов, долевого строительства и благоустройства. Кроме того, по словам Хасикова, Титов выразил готовность помочь нашей республике и при ремонте соцобъектов.



«Для нас этот вопрос очень актуален. В ближайшее время совместно выработаем соответствующую финансовую модель», - отметил глава Калмыкии. Еще одним важным итогом встречи стало решение о создании совместной Экспертной группы по реализации бизнес-проектов. Вопросы взаимодействия республики со «Сбербанком» были обсуждены на совещании с участием председателя Юго-Западного отделения Евгением Титовым. Финансовое учреждение окажет содействие в вопросах строительства социальных объектов, долевого строительства и благоустройства. Кроме того, по словам Хасикова, Титов выразил готовность помочь нашей республике и при ремонте соцобъектов.«Для нас этот вопрос очень актуален. В ближайшее время совместно выработаем соответствующую финансовую модель», - отметил глава Калмыкии. Еще одним важным итогом встречи стало решение о создании совместной Экспертной группы по реализации бизнес-проектов.



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