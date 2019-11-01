Поисковому движению Калмыкии исполнилось 30 лет. За этот период была проделана большая работа по поиску останков советских воинов, погибших в ходе боевых действий в период Великой Отечественной войны. Ведь главная цель отрядов - сохранить память о мужестве и героизме нашего народа. Сегодня в состав поисковиков входят более 60 человек, большинство из них - это студенты и школьники.



За время своей деятельности поисковики нашли и перезахоронили останки более 5 тысяч бойцов и командиров Красной Армии. В ходе поисковых экспедиций установлено более 60 мемориальных плит и 14 обелисков. Определены точные данные двухсот восьми солдат. Уже второй год подряд калмыцкие поисковики становятся победителями проектов фонда президентских грантов.



В рамках празднования 75-ой годовщины великой победы состоится перезахоронение найденных в осеннюю вахту останков солдат. Поисковому движению Калмыкии исполнилось 30 лет. За этот период была проделана большая работа по поиску останков советских воинов, погибших в ходе боевых действий в период Великой Отечественной войны. Ведь главная цель отрядов - сохранить память о мужестве и героизме нашего народа. Сегодня в состав поисковиков входят более 60 человек, большинство из них - это студенты и школьники.За время своей деятельности поисковики нашли и перезахоронили останки более 5 тысяч бойцов и командиров Красной Армии. В ходе поисковых экспедиций установлено более 60 мемориальных плит и 14 обелисков. Определены точные данные двухсот восьми солдат. Уже второй год подряд калмыцкие поисковики становятся победителями проектов фонда президентских грантов.В рамках празднования 75-ой годовщины великой победы состоится перезахоронение найденных в осеннюю вахту останков солдат.



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