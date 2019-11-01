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Сегодня, 12:21

В Калмыкии привито 38% населения


В Калмыкии уже привито 38% населения. В ходе еженедельного мониторинга регионального управления Роспотребнадзора, в республике зарегистрировано 156 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидпорога.

Наиболее эффективное средство профилактики гриппа – вакцинация. Она рекомендована всем группам населения, особенно показана детям, начиная с полугода, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска – медработникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

В целом по республике вакцинацию прошли более 103 тысяч человек.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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