Строительство водовода завершилось в Юстинском районе. Его введут в эксплуатацию уже в конце ноября. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения поселка Цаган-Аман принято решение о переносе водозабора выше по течению Волги.



Работы по строительству сооружений ведутся в рамках региональной программы «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг» она рассчитана до 2021 года. На нынешний было выделено более 17 млн. рублей.



На последующие два года запланированы работы по строительству водозабора, насосных станций и очистных сооружений. Общая стоимость проекта составляет более 67 млн. рублей. Строительство водовода завершилось в Юстинском районе. Его введут в эксплуатацию уже в конце ноября. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения поселка Цаган-Аман принято решение о переносе водозабора выше по течению Волги.Работы по строительству сооружений ведутся в рамках региональной программы «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг» она рассчитана до 2021 года. На нынешний было выделено более 17 млн. рублей.На последующие два года запланированы работы по строительству водозабора, насосных станций и очистных сооружений. Общая стоимость проекта составляет более 67 млн. рублей.



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