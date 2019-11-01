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Сегодня, 12:20

Строительство водовода завершилось в Юстинском районе


Строительство водовода завершилось в Юстинском районе. Его введут в эксплуатацию уже в конце ноября. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения поселка Цаган-Аман принято решение о переносе водозабора выше по течению Волги.

Работы по строительству сооружений ведутся в рамках региональной программы «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг» она рассчитана до 2021 года. На нынешний было выделено более 17 млн. рублей.

На последующие два года запланированы работы по строительству водозабора, насосных станций и очистных сооружений. Общая стоимость проекта составляет более 67 млн. рублей.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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