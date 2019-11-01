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Вчера, 12:11

В Приютном завершается благоустройство Центральной площади


В селе Приютное в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда» завершается благоустройство Центральной площади. Уже уложена тротуарная плитка на дорожках, брусчатка в автозонах и асфальтовое покрытие на площадках, проведено озеленение, установлено ограждение, скамьи и урны. Свои места заняли часы и шахматные фигуры, а также спортивное и игровое оборудование, отвечающее всем требованиям безопасности.

Парк стал местом притяжения местных жителей и детворы. Официальное открытие Центральной площади намечено на 29 ноября. Общая стоимость проекта - свыше 16 миллионов рублей. Напомним, работы на общественной территории стартовали в прошлом году и проходили в два этапа.



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