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Вчера, 12:10

В Лаганском районе завершена реконструкция водовода


В Лаганском районе завершена реконструкция водовода. Проект стоимостью чуть более 22 млн рублей реализован в рамках федеральной программы «Чистая вода». Стальные трубы с истекшим сроком эксплуатации заменены на современные на протяжении всего маршрута: от насосной станции до очистных сооружений. А это более 5 километров. Сейчас ведутся работы внутри здания.

Параллельно были заменены фильтры. По словам специалистов, исследования питьевой воды показали, что ее качество соответствует всем требованиям САНпин.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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