В Лаганском районе завершена реконструкция водовода. Проект стоимостью чуть более 22 млн рублей реализован в рамках федеральной программы «Чистая вода». Стальные трубы с истекшим сроком эксплуатации заменены на современные на протяжении всего маршрута: от насосной станции до очистных сооружений. А это более 5 километров. Сейчас ведутся работы внутри здания.



Параллельно были заменены фильтры. По словам специалистов, исследования питьевой воды показали, что ее качество соответствует всем требованиям САНпин. В Лаганском районе завершена реконструкция водовода. Проект стоимостью чуть более 22 млн рублей реализован в рамках федеральной программы «Чистая вода». Стальные трубы с истекшим сроком эксплуатации заменены на современные на протяжении всего маршрута: от насосной станции до очистных сооружений. А это более 5 километров. Сейчас ведутся работы внутри здания.Параллельно были заменены фильтры. По словам специалистов, исследования питьевой воды показали, что ее качество соответствует всем требованиям САНпин.



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