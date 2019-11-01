На территории Калмыкии стартовал сезон охоты на пушного зверя, - сообщает Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Охотиться на зайца-русака можно будет до 15 января. Этот же срок распространяется на кабана и ондатру. А на водоплавающую, болотно-луговую и полевую дичь – до завершения года.



Вместе с тем, запрещена охота на хоря степного, а также на пушных зверей на всей территории Лаганского района и в природном заказнике «Лесной».



Напомним, норма добычи охотничьих ресурсов на одного человека строго ограничена. Так, за один выезд можно добыть не более двух особей зайца-русака. Болотно-луговую и полевую дичь - не более 15-ти, столько же - на уток, и не более 5 - на гусей. Для этого необходимо разрешение, оно выдается на основании охотничьего билета федерального образца, квитанции об оплате госпошлины и заполненного заявления. На территории Калмыкии стартовал сезон охоты на пушного зверя, - сообщает Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Охотиться на зайца-русака можно будет до 15 января. Этот же срок распространяется на кабана и ондатру. А на водоплавающую, болотно-луговую и полевую дичь – до завершения года.Вместе с тем, запрещена охота на хоря степного, а также на пушных зверей на всей территории Лаганского района и в природном заказнике «Лесной».Напомним, норма добычи охотничьих ресурсов на одного человека строго ограничена. Так, за один выезд можно добыть не более двух особей зайца-русака. Болотно-луговую и полевую дичь - не более 15-ти, столько же - на уток, и не более 5 - на гусей. Для этого необходимо разрешение, оно выдается на основании охотничьего билета федерального образца, квитанции об оплате госпошлины и заполненного заявления.



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