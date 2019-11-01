Устранены нарушения при реализации национального проекта «Демография» в Малодербетовском районе. При закупке спортивно-технологического оборудования по региональному проекту «Спорт-норма жизни» муниципальный молодёжный центр заключил соответствующий контракт на 3 млн рублей, но не разместил сведения о сделке в единой информационной системе.



Кроме того, им не было подготовлено место для спортинвентаря, что повлекло нарушение поставщиком условий контракта и сроков исполнения. Устранены нарушения при реализации национального проекта «Демография» в Малодербетовском районе. При закупке спортивно-технологического оборудования по региональному проекту «Спорт-норма жизни» муниципальный молодёжный центр заключил соответствующий контракт на 3 млн рублей, но не разместил сведения о сделке в единой информационной системе.Кроме того, им не было подготовлено место для спортинвентаря, что повлекло нарушение поставщиком условий контракта и сроков исполнения.



Смотреть полный выпуск новостей



